Da Mertens a Giroud fino al sogno Eriksen: quanti obiettivi in scadenza per l’Inter

Occhi fissi sui calciatori in scadenza, provando ad anticipare la concorrenza per aggiudicarsi le migliori opportunità a costi stracciati. Sono tanti i giocatori costretti all’inizio di una nuova avventura, con la fine dell’accordo che li lega ai loro club prevista per il prossimo giugno. Tra i nomi, riportati da Sky Sport, tanti obiettivi dei nerazzurri: da Matic a Giroud passando per il grande sogno Eriksen.

Il centrocampista danese del Tottenham è già finito nel mirino del Real Madrid che sembra pronto ad accelerare per strapparlo alla concorrenza. Marotta ed Ausilio lavorano su più fronti, con la tentazione Giroud per l’attacco – probabile per lui anche un ritorno in Francia – ed il nome di Nemanja Matic, in uscita dal Manchester United. Spazio in lista anche per il napoletano Dries Mertens, lontano però dall’Inter per due motivi. Il primo riguarda l’incessante pressing del Borussia Dortmund, pronto a strapparlo al club di De Laurentiis. Il secondo invece è relativo al suo amore viscerale per i partenopei: secondo Sky infatti il giocatore sarebbe pronto a trasferirsi all’estero per non indossare un’altra maglia italiana oltre a quella del Napoli. Tra semplici dettagli ad obiettivi dichiarati, la Beneamata lavora in ottica futura anche sul mercato dei calciatori in scadenza: tante occasioni sullo sfondo.

