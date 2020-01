Dacourt spinge Giroud verso l’Inter: “Conte lo vuole, deve vincere come feci io”

E’ intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport l’ex Inter Olivier Dacourt, nel pre partita di una partita di beneficenza a Montecarlo organizzata dalla principessa Stepahnie di Monaco. Giocherà infatti nella squadra con Sebastian Frey capitano.

L’ex centrocampista nerazzurro ha parlato del possibile approdo di Giroud – suo connazionale nonché grande amico – a Milano:“Ho paura nel futuro di non vedere più giocatori come Zanetti e Totti. Giroud? Spero che andrà all’Inter perché sarà una forza in più per loro in campionato. Prima di andare al Chelsea Conte l’ha voluto ed ora lo vuole all’Inter, lo conosce bene. Se lui pensa che può aiutare la squadra deve andare. L’Inter è una grande società e ho avuto la fortuna di vincere lì e deve fare esattamente come vuole. Quando parlavamo dicevo che era una bella società, stanno facendo benissimo”.



