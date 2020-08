Dai tifosi ai giocatori: Conte sommerso dall’affetto per restare all’Inter

E’ stato un incontro costruttivo e produttivo, utile per programmare insieme il futuro. L’Inter e Antonio Conte continueranno ancora insieme, mano nella mano. Il tanto atteso faccia a faccia tra il tecnico e la dirigenza, avvenuto ieri pomeriggio a Villa Bellini, ha confermato la continuità di un progetto iniziato quest’anno. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, sono tantissimi i messaggi che avrebbe ricevuto Conte prima dell’incontro con la dirigenza.

Dai magazzinieri ai calciatori, Lukaku su tutti, in coro: “Mister, rimani con noi!”. Nell’ambiente nerazzurro praticamente tutti i protagonisti speravano nella permanenza di Conte e non ultimi i tifosi. Dopo lo sfogo nel post Atalanta-Inter, infatti, al tecnico fu dedicato uno striscione: “Gli interisti veri sono con te”. Questo sicuramente l’allenatore leccese lo ha tenuto a mente prima di entrare nella stanza con Zhang, perché quando godi dell’affetto da tutto il mondo Inter è difficile abbandonare la nave e lui non l’ha fatto.

