Dal Belgio – Inter pronta a blindare il giovane Persyn: rinnovo di contratto e promozione in prima squadra

Mentre il calcio giocato è ancora fermo, tra caos, polemiche frecciatine lanciate dalle istituzioni, il mercato continua. E anche l’Inter va avanti nel cercare i migliori giocatori per rinforzare la rosa di Antonio Conte, ma non solo. E un aiuto alla dirigenza arriva dalla Primavera di Armando Madonna e dai suoi molteplici gioiellini.

Uno su tutti è Tibo Persyn, classe 2002. Secondo quanto in Belgio dal portale Het Laatste Nieuws, il giocatore è pronto a legarsi ai colori nerazzurri ancora per un paio di anni, fino al 2024. Il club nerazzurro è pronto a far sottoscrivere al giovane esterno offensivo un nuovo contratto di quattro anni, blindandolo di fatto. Segnale di come si voglia, e si debba, puntare anche sui giovanissimi portandoli in prima squadra.

