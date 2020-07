Dal Brasile – Maicon torna a giocare? Due club si contendono il terzino ex Inter

Prima Robben, poi forse Sneijder ed ora Maicon: la tendenza a riallacciare gli scarpini dopo svariati mesi d’inattività sbarca anche in Brasile, dove l’ex nerazzurro starebbe valutando l’ipotesi di tornare in campo dopo la fine della sua parentesi al Criciúma, compagine nella quale aveva iniziato a giocare ed ultima squadra con la quale ha disputato una partita.

Ora, però, secondo quanto riportato dal portale brasiliano Futebol Interior, due club sarebbero fiondati su di lui: si tratta del Villa Nova, in Serie B, e del Fast Club, compagine della Serie D brasiliana. Quest’ultima avrebbe il sostegno di un gruppo d’investitori, mentre il Villa Nova avrebbe intrapreso dei contatti proprio con l’ex Roma e Manchester City.

A tal proposito, ecco le dichiarazioni del dirigente Luizinho a Superesportes: “Il suo nome era uno di quelli che ci sono venuti in mente ed abbiamo iniziato a seguirlo. Vedremo cosa ha in serbo: c’è questa possibilità, ma al momento non abbiamo nulla“.

