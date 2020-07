Dal Pino: “Facciamo rientrare il pubblico negli stadi. Campionato? Ipotesi del 19 settembre è concreta”

C’è bisogno di riportare gente allo stadio, secondo il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. Ovviamente dovranno essere stabiliti protocolli che garantiscano il distanziamento sociale tra i tifosi, quindi riducendo di gran lunga sia il flusso delle persone all’esterno, che la capienza all’interno degli stadi. Ma se le discoteche hanno già avuto l’opportunità di riaprire battenti, anche il campionato italiano dovrebbe ricevere lo stesso trattamento dalla prossima stagione.

Il numero uno della Lega Calcio, nelle parole rilanciate da calciomercato.com, ha pure ipotizzato una data per la ripartenza del nuovo campionato. Queste le sue dichiarazioni: “E’ arrivato il momento di far rientrare il pubblico negli stadi. E’ strano che in discoteca si possa andare e la Juve riceva il premio scudetto sabato sera in uno stadio vuoto. Sulla data di inizio possiamo dire che c’è un dibattito aperto, ma che l’ipotesi del 19 sia concreta”.

