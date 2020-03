Dal Pino: “Serie A in campo quando l’emergenza sarà finita. Taglio stipendi? Scelta necessaria”

Lo stop della Serie A per l’emergenza sanitaria – che c’è ormai da quasi un mese – rischia di prolungarsi ancora di più: dopo le parole del Ministro dello Sport Spadafora sul blocco di tutto lo sport per il mese di aprile compresi gli allenamenti, anche il presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino ha le idee chiare.

Ecco le sue parole ai microfoni del Corriere della Sera: “Il calcio in questo momento ha una responsabilità sociale: la dimensione sportiva deve momentaneamente farsi da parte. La Serie A tornerà a giocare, senza correre rischi, solo quando le condizioni sanitarie e le decisioni governative lo consentiranno. Il calcio oggi ha una sola priorità, la stessa per tutti: sconfiggere il virus tifando per i medici, gli infermieri, gli scienziati e tutti coloro che sono in prima linea in questa guerra. Taglio stipendi? Una strada dolorosa, ma virtuosa e obbligata. In un momento di emergenza il senso di responsabilità da parte di tutti è fondamentale”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!