Dal post-Napoli alla situazione di Godin, D’Ambrosio e Vecino: il punto da Appiano in vista di Inter-Sampdoria

Archiviata l’amara eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, per l’Inter è ora tempo di concentrarsi su un altro appuntamento fondamentale in vista del prosieguo della stagione. Domenica sera alle 21.45, infatti, a San Siro arriverà la Sampdoria, che la squadra di Conte affronterà in occasione del recupero della 25esima giornata di Serie A. La gara sarà importantissima, poiché una vittoria permetterebbe ai nerazzurri di tornare a -6 dalla Juventus capolista (e a -5 dalla Lazio seconda), alimentando nuovamente una piccola speranza di lottare per lo Scudetto. Una non vittoria nel recupero contro la squadra di Ranieri, al contrario, potrebbe risultare fatale per le ambizioni da titolo.

Superata l’eliminazione del San Paolo, per l’Inter in questi giorni è stato necessario anche fare la conta degli infortunati. Fortunatamente, contro i blucerchiati Antonio Conte dovrebbe riavere a disposizione tutto il gruppo. Al di là di Matias Vecino, infatti, dovrebbero tornare disponibili sia Diego Godin che Danilo D’Ambrosio, ovvero gli altri indisponibili della sfida contro il Napoli, escluso il giovane Agoumé. Tutto ok, infine, anche per Stefan De Vrij, costretto a chiedere il cambio nei minuti finali del match di sabato scorso per un leggero affaticamento.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!