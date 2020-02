Dalai: “Eriksen è fantastico, ma a volte il calcio ha tempi lunghi. Il suo anno sarà il prossimo”

Intervistato dai microfoni di Radio Sportiva Michele Dalai, noto scrittore e tifoso nerazzurro, ha analizzato il presente della sua squadra del cuore raccontando il suo punto di vista sia sul percorso europeo della Beneamata sia su Eriksen.

CHAMPIONS LEAGUE – “C’è rammarico per l’eliminazione, è stata questione di dettagli. Gli ultimi anni dell’Inter sono l’estensione della gara con la Lazio. Contro il Barcellona B la squadra avrebbe potuto vincere”

MOMENTO DELL’INTER – “Negli ultimi sette o otto anni il mese di gennaio dei nerazzurri è stato orribile, mentre febbraio sempre difficile. La differenza è che quest’anno la società è salda ed il gruppo segue l’allenatore. A Conte si concede una maggior tutela che merita per l’affidabilità dell’uomo. L’Inter, se tiene i nervi saldi, in campionato può arrivare fino in fondo. Mi aspetto che stasera la squadra giochi: mi farebbe piacere, considerando che non portiamo a casa un trofeo da anni”

ERIKSEN – “Il calcio a volte ha tempi lunghi rispetto all’isteria del momento. Il giocatore sa fare cose eccezionali con il pallone tra i piedi: è fantastico, ma penso che il suo anno sarà il prossimo”

