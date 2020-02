Dalbert, avvio incoraggiante e poi l’espulsione. I voti dei quotidiani sportivi

Non una serata da ricordare quella di ieri sera per il terzino della Fiorentina Dalbert. Il brasiliano di proprietà dell’Inter per un fallo ingenuo commesso su Ibrahimovic durante Fiorentina-Milan ha rimediato la sua prima espulsione in stagione. Cartellino rosso forse un po’ eccessivo, ma che ha comunque macchiato la sua prestazione fino a quel momento discreta, lasciando la sua squadra in 10 uomini. In ogni caso, gli uomini di Iachini sul finale di gara sono riusciti comunque a trovare il pareggio grazie al gol su rigore di Pulgar.

Ecco i voti che i maggiori quotidiani sportivi hanno attribuito a Dalbert:

La Gazzetta Dello Sport 5 – “Efficace una sua diagonale in avvio su Castillejo, che soffre per il suo dinamismo. Poi commette un fallo più ingenuo che cattivo su Ibrahimovic, ma l’espulsione è troppo.”

Corriere Dello Sport 5.5 – “Resta basso, non è serata da arrembaggi. Espulso per fallo su Ibrahimovic, lascia la squadra sotto di un gol e di un uomo.”

TuttoSport 6 – “Si presenta con una provvidenziale diagonale su Castillejo (6′ pt) e, allo stesso minuto – ma del secondo tempo – confeziona un cross al bacio per Chiesa. In mezzo pure qualche ombra.”

