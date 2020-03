Dalbert: “Fiorentina? Qui sto bene, sento la fiducia di tutti. Commisso è fantastico, Handanovic mi ha aiutato”

Intervistato dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore nerazzurro Dalbert, oggi in prestito alla Fiorentina, ha parlato delle sue sensazioni in relazione all’emergenza Coronavirus e del suo adattamento alla Viola, analizzando anche il discorso nerazzurro.

CONTAGIATI – “Sinceramente quando ho saputo che alcuni dei miei compagni erano stati contagiati ho avuto paura e mi sono preoccupato molto. Per fortuna stanno tutti bene. In questo momento provo tantissimo dolore e incredulità. Non nascondo di avere anche paura, per me e per i miei cari. L’Italia è un Paese fantastico, con un sistema sanitario eccezionale, eppure c’è questa situazione tragica con più di seimila morti. In Brasile non hanno ancora una percezione del pericolo. Se l’epidemia dovesse diffondersi sarebbe una tragedia visto il nostro sistema sanitario”

RIPRESA – “Sarà tutto diverso una volta finita l’emergenza perché queste situazioni ti fanno capire che ci sono priorità e valori molto importanti nella vita”

COMMISSO – “Il presidente è fantastico, l’ho detto sin dal primo giorno. Lui è come un padre per noi, ci fa sentire sempre la sua vicinanza e poi è una persona dal cuore grande, e l’ha dimostrato anche in questo caso”

CAMPIONATO – “Penso che sia stata una stagione discreta la mia. Sento la fiducia di tutti e questo mi fa rendere al meglio. A Firenze sto bene, mi piace la città e la società ha obiettivi ambiziosi. Il presidente Commisso ha già fatto grandi investimenti”

FIORENTINI – “Chiesa e Castrovilli sono eccezionali. Ci mettono un’intensità impressionante nel lavoro quotidiano e in partita sono una delizia per gli occhi. E’ un piacere averli in squadra, sono un valore aggiunto. Ribery ha insegnato a tutti noi cosa vuol dire essere un fenomeno dentro e fuori dal campo. Ha fatto sentire la sua vicinanza anche quando non poteva allenarsi. Ha dimostrato di essere un grande uomo con la donazione per Forza e Cuore”

INTER – “L’Inter è una grande squadra, ha giocatori di livello assoluto e un ottimo allenatore. Ma per lo scudetto non sarà facile. Chi mi piace dei giocatori nerazzurri? Se devo proprio fare dei nomi direi Lukaku e Lautaro. Sono una coppia bene assortita. Non posso fare a meno di citare Handanovic che oltre ad essere un portiere eccezionale è una persona fantastica. Mi ha aiutato nei momenti difficili”

