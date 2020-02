Dalla Francia: “Icardi furioso con Tuchel dopo l’esclusione in Champions: volano sedie nello spogliatoio!”

Sempre più alta la temperatura che circonda il Paris Saint Germain e l’ex calciatore nerazzurro Mauro Icardi. Secondo quanto raccontato SoccerLink e rilanciato da AS, l’argentino non avrebbe infatti digerito la decisione di Tuchel di tenerlo fuori dai giochi nel match di Champions League perso contro il Borussia Dormund.

Il portale francese racconta: “Quando il giocatore ha scoperto di non rientrare tra i titolari ha poi scaraventato a terra diverse sedie. Una volta calmato, l’argentino non ha più aperto bocca fino al ritorno della squadra a Parigi”. Questa la situazione, rilanciata poi da AS che ha raccontato anche del possibile futuro dell’attaccante, cercato dalla Juventus. A questo proposito ne ha parlato anche Wanda Nara pochi giorni fa: “Icardi in bianconero? Non so, ma nel calcio mai dire mai”. Clima infuocato al PSG per Maurito: ora il riscatto dei francesi resta un rebus.

