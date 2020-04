Dalla Francia – Icardi si interroga sul futuro, l’Inter attende le mosse di Leonardo

70 milioni sul piatto da parte del Paris Saint-Germain ed un futuro sempre più incerto, tra la Francia ed il ritorno in Italia. Giorni di riflessione per Mauro Icardi, protagonista ad inizio stagione con i francesi prima delle incertezze del 2020 che avrebbero minato la sua permanenza al PSG. L’edizione odierna de L’Equipe si interroga su quello che sarà il futuro del calciatore, ancora in ballo tra la nuova avventura italiana – con la Juventus sempre pronta a strapparlo ai nerazzurri – e la conferma alla corte di Tuchel e, soprattutto, Leonardo.

Molto dipenderà proprio dall’ex tecnico dell’Inter. Solo pochi mesi fa infatti Leonardo sembrava pronto a versare i 70 milioni nelle casse dei nerazzurri per assicurarsi il bomber a titolo definitivo, salvo poi dover correggere il tiro ad inizio 2020. Il clima di incertezza mostrato anche in occasione del match di Champions League contro il Borussia Dortmund ha dato vita a numerosi interrogativi legati all’argentino, con Wanda Nara oggi costretta a chiedersi cosa ne sarà del futuro dell’attaccante. L’Inter intanto attende i risvolti legati a Mauro Icardi: entro maggio il PSG dovrà versare la cifra pattuita per il riscatto dell’attaccante ma il giocatore, in base a quanto raccontato in Francia, sarebbe pronto al rientro in Italia.

