Dalla Francia – Il PSG tentenna, Cavani cerca alternative: ritorno di fiamma con l’Inter?

Già la scorsa estate, quando l’estenuante trattativa per Romelu Lukaku sembrava sfumata definitivamente, si era parlato in maniera molto insistente di Edinson Cavani all’Inter. Il fuoriclasse uruguagio, che già al momento di lasciare Palermo rischiò di approdare a Milano, non è più giovanissimo, certo, ma rimane comunque un attaccante di sicuro affidamento. Conte sa bene che il suo innesto potrebbe fare molto comodo all‘Inter, sia per le sue indiscusse doti tecniche che per il carisma, la capacità di essere un leader nelle gare decisive.

L’ipotesi di un addio a Parigi però, prima del caos generato dal Coronavirus, sembrava essere sfumata, con Tuchel che era arrivato a relegare in panchina Mauro Icardi per rimettere l’ex attaccante del Napoli al centro del progetto. Questo, pare, lo avesse spinto a rivalutare la propria scelta di abbandonare la Francia per cercare fortuna altrove. Cavani però ha il contratto in scadenza e, per ora, il PSG non ha ancora fatto un passo verso di lui per evitare una sua partenza. Probabilmente l’età sta influendo, così come il possibile ed esoso riscatto di Icardi che potrebbe monopolizzare parte degli investimenti dei transalpini.

Proprio in questo contesto quindi, secondo L’Equipe, potrebbero inserirsi diverse big d’Europa a caccia di centravanti di spessore internazionale. La volontà del calciatore rimane, al momento, quella di convincere i parigini a trattenerlo, tuttavia Manchester United, Atletico Madrid e Inter restano alla finestra. Il destino di Cavani rimane quindi ancora una volta legato a quello di Icardi. Se il PSG infatti dovesse trattenerlo, potrebbe addirittura non riscattare Maurito, mettendo in difficoltà i nerazzurri e togliendo anche dalla piazza un attaccante importante.

