Dalla Francia – PSG, Neymar e Mbappé ignorano Icardi, ma l’argentino risponde sul campo

Dopo l’exploit di inizio stagione con la maglia del Paris Saint-Germain, il presente di Mauro Icardi nella capitale francese sarebbe di nuovo in salita. In tutto ciò, anche l’Inter è costretta a navigare tra i dubbi, con il riscatto dell’argentino fissato a 70 milioni di euro per il club parigino che, al momento, non sembrerebbe orientato all’acquisto definitivo dell’ex attaccante interista.

A complicare i piani di Maurito ci sarebbe anche lo spogliatoio. Lì infatti Icardi pare non trovarsi a suo agio, con diversi campioni già pronti a voltargli le spalle. A riferirlo è L’Equipe che racconta di come Neymar e Mbappé abbiano deciso di ignorare l’argentino, alimentando l’astio tra le fila del PSG. In risposta a questo atteggiamento, l’ex Inter avrebbe deciso di non aiutare la squadra nei ripiegamenti difensivi, provando a vendicarsi così dei suoi compagni di spogliatoio. Clima tutt’altro che sereno al Paris Saint-Germain con il riscatto di Icardi che resta costantemente in dubbio.

