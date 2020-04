Dalla Francia – PSG, sensazioni positive per il riscatto di Icardi: futuro deciso entro il 31 maggio

Sensazioni positive in vista di un riscatto di Mauro Icardi in arrivo dalla Francia. Secondo quanto riportato infatti da Le Parisien, il futuro dell’argentino potrebbe imboccare definitivamente la strada di Parigi. Il club non ha ancora comunicato ufficialmente all’Inter la scelta di riscattare il calciatore ma in base agli ultimi aggiornamenti il clima che circonda il centravanti sembra essere più sereno in vista di un futuro al Parco dei Principi.

Leonardo e la dirigenza del PSG possono esercitare il riscatto del giocatore da 70 milioni di euro entro il prossimo 31 maggio, una data importante soprattutto in vista delle prossime novità in arrivo dal calcio europeo e mondiale, costretto a fare i conti con la crisi e con il prolungamento dei contratti in scadenza il prossimo 30 giugno. Investimento importante da parte dei parigini che, al momento, riflettono sul da farsi in attacco. Cavani lascerà il PSG a fine stagione ed Icardi è pronto a raccoglierne l’eredità al fianco di Mbappé e Neymar, entrambi protagonisti delle voci di mercato in arrivo dalla Liga. Il club parigino però sembra aver già scelto la propria strada in ottica Maurito: sensazioni positive in vista del riscatto.

