Dalla Spagna – Anche il Getafe fa i conti con l’allarme Coronavirus: contagi raddoppiati nella regione di Madrid

Non solo l’Italia ma, negli ultimi giorni, anche l’Europa è costretta a lottare contro l’espansione del Coronavirus. L’allarme lanciato a poche ore di distanza dai provvedimenti che hanno bloccato il panorama calcistico italiano assume sfumature ancor più vaste, modificando i suoi confini ed attraversando tutto il Vecchio Continente. Lo sa bene anche il Getafe, club spagnolo sorteggiato come prossimo avversario dell’Inter in Europa League, anch’esso interessato da vicino dall’emergenza Coronavirus.

Come raccontato pochi minuti fa dai media spagnoli, i casi di contagio da COVID-19 nella regione di Madrid sarebbero aumentati nelle ultime ore da 28 a 46, con 18 nuovi casi registrati soltanto nelle ultime 24 ore. Inoltre, il vicepresidente della Comunità di Madrid, Ignacio Aguado, non ha scartato l’ipotesi di un possibile passaggio alla seconda fase del contagio, inteso come comunitario, vista la rapidità di espansione del virus. Il tutto a meno di dieci giorni dal primo match di Europa League tra Inter e Getafe, con le due squadre in campo per una fetta di qualificazione ai quarti di finale della competizione.



