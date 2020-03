Dalla Spagna – Anche il PSG su Aubameyang: folta la concorrenza per l’attaccante

Una nuova concorrente che rischia di far saltare il banco in vista del mercato della prossima estate. C’è anche il nome di Pierre-Emerick Aubameyang tra gli oggetti del desiderio del Paris Saint Germain. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il club francese sarebbe a caccia di un rinforzo per il proprio reparto avanzato, il tutto all’interno dell’effetto domino che rischiano di provocare Neymar e Lautaro Martinez, entrambi corteggiati dal Barcellona.

Il giocatore dell’Arsenal, la cui scadenza del contratto è prevista per giugno 2021, non rinnoverà il suo accordo con i Gunners e potrebbe partire nel corso della prossima finestra estiva di mercato. Manchester United, Inter e diverse big, Barcellona compreso, in corsa per il centravanti che, in caso di mancata qualificazione del suo club alla prossima edizione dell’Europa League, lascerà sicuramente la squadra di Arteta. Pronti i colpi per le grandi del nostro calcio, con l’attaccante del Gabon prossimo protagonista degli affari internazionali.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!