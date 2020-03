Dalla Spagna: Barcellona ai saluti con 8 blaugrana? In partenza anche Vidal, Rakitic e Coutinho

È in arrivo un esodo dalla Catalogna? Il Barcellona, secondo quanto riportato da Sport, sarebbe intenzionato a mettere sul mercato 8 dei suoi giocatori, compresi alcuni pezzi pregiati dello spogliatoio blaugrana. Tra i nomi dei partenti, diversi si trovano sul taccuino della società nerazzurra: Arturo Vidal e Ivan Rakitic, infatti, sarebbero presenti nella lista cessioni.

Oltre al cileno ed al croato, altre figure interesserebbero all’Inter. Rafinha, che ha lasciato un ottimo ricordo sul terreno di San Siro, potrebbe partire dopo il prestito al Celta Vigo; Nelson Semedo, valida opzione per la fascia destra meneghina, sarebbe anch’esso sul mercato, così come l’ex nerazzurro Philippe Coutinho, che difficilmente rimarrà in maglia Bayern Monaco. Gli altri esuberi, secondo il quotidiano iberico, sarebbero Antoine Griezmann, Samuel Umtiti, Neto, Martin Braithwaite e Carles Aleña, anch’esso sul taccuino di Beppe Marotta.

