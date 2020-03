Dalla Spagna – Barcellona in pressing su Lautaro: sul piatto 70 milioni, Vidal e Semedo

Sempre più forte il pressing del Barcellona per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, esploso con la gestione Conte in coppia con Lukaku nel reparto avanzato della Beneamata, continua a collezionare corteggiamenti da parte delle big d’Europa. Tra queste, la società blaugrana sembrerebbe quella più vicina alla firma del giocatore che ha conquistato già il placet di Leo Messi.

Come riportato da Sport, i catalani sarebbero pronti ad offrire 70 milioni all’Inter insieme al cartellino di due calciatori. Si tratterebbe infatti di Arturo Vidal e Nelson Semedo, protagonisti a fasi alterne della squadra di Setién, con il cileno in passato cercato con insistenza dai nerazzurri. Sulle tracce di Lautaro Martinez ci sarebbe anche il Real Madrid, ma il Barcellona sarebbe disposto anche ad offrire 7 milioni di euro di stipendio al calciatore, ovvero il triplo rispetto a quanto percepito in nerazzurro. E’ di 111 milioni la clausola fissata dalla Beneamata: il Barcellona ci prova, ma il club interista vuol puntare ancora su Lautaro.



