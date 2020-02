Dalla Spagna: “Getafe contro la favorita per la vittoria finale”. Ed occhio alle porte chiuse…

L’Inter di Conte fa davvero paura. L’incrocio dei nerazzurri con il Getafe preoccupa la stampa spagnola che ha scelto di reagire con un velo di timore agli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League. “Il Getafe è il club che ha avuto la peggio – racconta Marca – perché è capitato contro quella che, secondo molti, è considerata come la favorita per la vittoria finale, ovvero l’Inter di Conte. I tifosi del Getafe dovranno viaggiare prima a Milano e capire se la gara si giocherà in condizioni normali o a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus”.

Dai dubbi sull’emergenza per il Coronavirus alle preoccupazioni del campo non solo per il Getafe ma anche per il Siviglia che dovrà affrontare la Roma. “Incroci molto complicati per le spagnole – racconta invece AS – con il Getafe che affronterà l’Inter ed il Siviglia invece la Roma”. Sarà Italia-Spagna agli ottavi di finale di Europa League: nerazzurri e giallorossi chiamati alle grandi sfide per continuare a sognare la finale di Danzica.

