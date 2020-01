Dalla Spagna: giornata decisiva per Valverde. L’Inter osserva in ottica Vidal

Non conosce pace la situazione relativa al futuro di Ernesto Valverde. Come riportato da Mundo Deportivo, il tecnico del Barcellona è ancora a rischio esonero ed i vertici del club blaugrana avrebbero già pronti i nomi dei sostituti. Nella riunione di ieri, alla quale hanno partecipato il presidente Bartomeu, il CEO del club Grau, il segretario tecnico Abidal e i collaboratori Bordas e Planes, si è discusso a lungo in merito al possibile esonero dell’allenatore. Al numero uno del club è stato riferito il no di Xavi e la sua preferenza per la prossima estate, con Pochettino che secondo i media spagnoli sarebbe salito al primo posto tra i papabili per il post Valverde.

L’ex Tottenham in cima alla lista dei desideri blaugrana, con l’ex Betis Quique Setién – maestro del possesso palla e fanatico dello stile Barca – pronto a mettere a rischio la sua leadership. La terza opzione è relativa invece a Gabi Milito, oggi all’Estudiantes di La Plata. Le sensazioni raccontano della volontà da parte dei pesi massimi della dirigenza di dare una svolta alla stagione e al gioco del Barcellona. L’Inter continua ad osservare le novità soprattutto in chiave Vidal: in caso di addio di Valverde, il cileno difficilmente lascerà il club ma preferirà giocarsi le proprie chances con il nuovo tecnico.

