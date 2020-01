Dalla Spagna: i pesi massimi del Barcellona bloccano Vidal in ottica mercato

Ottimismo per il futuro, ma con un clima tutt’altro che sereno. In casa Barcellona il caos creato da Arturo Vidal sembrerebbe aver convinto i massimi dirigenti del club a confermare il cileno, evitando così una sua partenza in ottica Inter. Il tutto grazie alle prestazioni collezionate nelle ultime settimane che, secondo Mundo Deportivo, avrebbero cambiato gli scenari relativi all’ex Bayern Monaco.

Il portale catalano evidenzia come i ‘pesi massimi’ del club, tra cui Eric Abidal ed il tecnico Ernesto Valverde, sarebbero intenzionati a bloccare il giocatore, confermandone il futuro in blaugrana. La denuncia presentata nelle scorse settimane relativa al mancato pagamento dei bonus però ha irritato la società che, in caso di offerta vicina ai 30 milioni, potrebbe scegliere di sacrificare il cileno guardando anche alle casse del Barcellona. A cifre inferiori, difficilmente il calciatore lascerà la Spagna: si prevedono straordinari per l’Inter.

