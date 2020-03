Dalla Spagna – Il Barcellona blocca Lautaro. Occhio a Chelsea e City: sul piatto un’offerta fuori mercato

Barcellona sempre più vicino a Lautaro Martinez. A raccontarlo è il quotidiano spagnolo Sport che parla di giocatore “bloccato” da parte dei blaugrana, con il club di Bartomeu che ha scelto di inserirlo in cima alla lista dei desideri insieme a Neymar. Il Barcellona sta incontrando numerose difficoltà per l’assalto al brasiliano del PSG, per questo motivo avrebbe scelto di concentrarsi sul centravanti argentino, considerato come la nuova stella che i catalani stavano cercando.

I blaugrana temono però eventuali assalti dalla Premier League. Dopo aver rifiutato il Manchester United, il Barca teme infatti di doversi arrendere alla concorrenza di Chelsea e Manchester City che, secondo il quotidiano spagnolo, avrebbero già presentato un’offerta fuori mercato per Lautaro. L’interruzione dei campionati per l’emergenza Coronavirus complica i piani di Bartomeu, ma il Barcellona è già pronto a far follie: servono 111 milioni per la clausola del Toro ma i dirigenti del club spagnolo contano di abbassare le richieste dell’Inter inserendo eventuali contropartite, con Arturo Vidal primo tra gli indiziati.

