Dalla Spagna – Il Barcellona incontra Xavi e pensa all’addio di Valverde: ripercussioni anche sul mercato dell’Inter?

Il Barcellona è stato sconfitto ieri in Supercoppa Spagnola dall’Atletico Madrid per 3-2. Una sconfitta che non è piaciuta ai tifosi e che vede vacillare la posizione di Ernesto Valverde. Il tecnico blaugrana, conscio della sua posizione, potrebbe presto venire rimpiazzato da un ex leggenda proprio del Barca.

Secondo quanto riportato da Sport, il direttore sportivo del Barcellona, ​​Eric Abidal, e il CEO del club Carscar Grau, sono a Doha per incontrare Xavi Hernández e proporre la possibilità di subentrare sulla panchina dei catalani. Xavi è attualmente l’allenatore del Al-Sadd in Qatar, club con cui ha terminato la sua carriera professionale come calciatore.

Una svolta questa che, casomai andasse in porto, potrebbe avere anche ripercussioni sul mercato dell’Inter: come è noto il rapporto tra Valverde e Arturo Vidal, obiettivo nerazzurro, è ai minimi storici, motivo per cui il cileno vorrebbe cambiare aria. Sicuramente un cambio in panchina potrebbe far cambiare idea anche a lui.

