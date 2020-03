Dalla Spagna – Il Getafe non accetta la decisione di giocare a porte chiuse; ecco la richiesta al ministro della sanità spagnolo

Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Getafe si sarebbe detto contrario alla decisione da parte del ministro della sanità spagnolo Salvador Illa di disputare la partita casalingsa di Europa League contro l’Inter a porte chiuse.

Seguendo l’onda della protesta da parte dei propri tifosi (LEGGI QUI) la società sostiene che questa non sia la giusta soluzione per contrastare l’espansione dell’epidemia di Coronavirus in quanto quotidianamente continuano ad arrivare decine di aerei provenienti da Milano e altre zone a rischio.

La società avrebbe dunque richiesto al ministro di rivedere la propria decisione e di fare in modo che i tifosi di casa possano assistere al match, chiudendo eventualmente questa possibilità ai soli tifosi ospiti vietando la trasferta. Si attendono ulteriori aggiornamenti in merito.



