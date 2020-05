Dalla Spagna – Il Tottenham punta forte su Rakitic, possibile scambio con Ndombele?

Gli ingranaggi del mercato stanno iniziando a muoversi, seppur più lentamente rispetto al passato per l’incertezza economica dovuta al Covid-19. L’Inter già da mesi sta tessendo trame per arrivare a nomi importanti. Tuttavia, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, due dei giocatori accostati di recente al centrocampo nerazzurro potrebbero rientrare in un maxi scambio, sfumando quindi dai taccuini della dirigenza meneghina.

Pare infatti che Ivan Rakitic e Tanguy Ndombele stiano per cambiare casacca il prossimo giugno. Il talentuoso centrocampista croato sta trovando sempre meno spazio al Barcellona a causa dei due giovani emergenti, Arthur e De Jong. Il suo profilo, nonostante non sia più giovanissimo, fa gola a diverse big europee, dato che potrebbe garantire ancora 2-3 stagioni ad altissimi livelli. Le pretendenti però curiosamente, sembrano stiano tutte per defilarsi, lasciando quindi campo libero al Tottenham.

L’Atletico Madrid non sembra intenzionato a offrire ricchi contratti ad un over 30, l’Arsenal difficilmente strapperà un pass per la prossima Champions League e anche l’Inter per ora tace, in attesa dell’evolversi della situazione. A differenza degli Spurs, a cui Rakitic piace eccome. Al contrario di Ndombele, che pare sia ulteriormente scaduto agli occhi di Mourinho che, dopo aver valutato di trattenerlo per provare a valorizzarlo, avrebbe ora dato il via libera per la cessione.

Ecco perché la pista di uno scambio prende sempre più quota. Rakitic vorrebbe provare l’esperienza in Premier, in una città tentacolare come Londra, mentre il giovane francese ha già espresso il proprio gradimento per il blaugrana. Insomma, per ora si tratta di semplici voci, ma l’operazione potrebbe decollare veramente a breve: tutte le parti in causa otterrebbero ciò che cercano e con un esborso piuttosto limitato di denaro.

