Dalla Spagna – Inter-Getafe si giocherà: permesso speciale per il club di Bordalas

Zero rischi nelle competizioni europee: Inter-Getafe si giocherà. La conferma arriva direttamente da AS: il portale spagnolo infatti ha raccontato della concessione di un permesso speciale da parte del governo nei confronti del club allenato da Bordalas per spostarsi a Milano e, soprattutto, per far ritorno in Spagna.

Organizzazione della trasferta e dell’attività della vigilia rivista per il Getafe. Fissata alle 17:00 la conferenza stampa di Bordalas e Damian Suarez al Coliseum prima della rifinitura. La spedizione degli spagnoli si limiterà ai 18 convocati, allo staff tecnico ed alla rappresentanza ufficiale, ridotta ai minimi termini per contenere i rischi. Queste le nuove abitudini in vista per le gare di Europa League: Inter-Getafe a porte chiuse a San Siro, con l’emergenza Coronavirus che minaccia duramente anche la Spagna.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!