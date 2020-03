Dalla Spagna – Rakitic, no alla Serie A: il suo futuro è al Siviglia

Ivan Rakitic ha deciso: sarà addio al Barcellona. Il centrocampista croato, in passato cercato con insistenza dall’Inter ma finito soprattutto nel mirino della Juventus, sembra avere le idee chiare su quella che sarà la sua prossima destinazione. Un progetto, secondo quanto riportato da Sport, che non lo vedrà allontanarsi dalla Liga. L’ex Siviglia infatti ha scelto di tornare a casa, in quel club che lo ha lanciato nel grande calcio. Lì è riuscito a conquistare l’interesse del Barcellona che ha accelerato più di tutti per assicurarsi qualità e geometrie nel suo centrocampo.

Al calciatore resta un solo anno di contratto con il club blaugrana e, secondo i media spagnoli, non esistono possibilità relative ad un eventuale rinnovo con i catalani. In passato il Barcellona ha rifiutato offerte importanti, come i 42 milioni messi sul piatto lo scorso gennaio dalla Juventus, ma Rakitic sembra avere finalmente le idee chiare. Lascerà Messi e compagni per il Siviglia, in un trasferimento che spegne le possibilità di vedere il croato in Serie A.



