Dalla Spagna: Rakitic non lascerà il Barcellona a gennaio. La conferma arriva dagli agenti

Ivan Rakitic non lascerà il Barcellona nell’attuale finestra invernale di calciomercato. A rivelarlo con insistenza è infatti Mundo Deportivo che racconta di come il calciatore sia stato blindato dal club blaugrana almeno fino al prossimo giugno, prima di un’eventuale partenza a fine stagione.

Juventus ma anche Inter sulle tracce del giocatore, finito al centro dei recenti rumors di mercato soprattutto in ottica interista, con i nerazzurri alla ricerca del colpo last minute per rinforzare ulteriormente il proprio centrocampo già puntellato con il nome di Christian Eriksen. Porte chiuse in uscita da parte dei catalani, con gli agenti di Rakitic che confermano la sua voglia di vestire ancora i colori blaugrana, almeno fino al termine della stagione.

