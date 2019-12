Dalla Turchia – Quasi fatta, Nagatomo ad un passo dal ritorno in Serie A!

In Turchia danno praticamente per fatto l’affare in uscita del Galatasaray, vicino alla cessione dell’ex terzino dell’Inter, Yuto Nagatomo. L’indiscrezione, che era fuoriuscita ormai da qualche settimana, sembra essere confermata dall’evoluzione delle trattative delle ultime ore. Il calciatore giapponese è vicino al ritorno in Serie A grazie all’interessamento del Bologna che corteggia il ragazzo ormai da tempo.

Secondo quanto riportato da Bein Sports, si parla di un’operazione davvero avanzata. In rossoblù, tra le altre cose, Nagatomo troverebbe l’ex compagno nerazzurro Rodrigo Palacio ed il connazionale Takehiro Tomiyasu, arrivato in Emilia la scorsa estate e già protagonista dopo pochi mesi. Curioso che, con l’arrivo dell’ex terzino di Inter e Cesena, Sinisa Mihajlovic si ritroverebbe sulle fasce difensive due calciatori appartenenti alla Nazionale Giapponese.

