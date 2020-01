Dalla Turchia: Tottenham su Calhanoglu del Milan come sostituto di Eriksen

L’Inter lavora sodo per lo sprint finale nei confronti di Christian Eriksen ed il Tottenham sceglie di correre ai ripari. Secondo quanto riportato dal portale turco Aksam, gli Spurs avrebbero già scelto il nome del sostituto in caso di partenza, ormai imminente, del centrocampista danese. Si tratterebbe infatti di Hakan Calhanoglu del Milan, pronto a lasciare i rossoneri in caso di offerta congrua in arrivo dall’Inghilterra.

Serviranno 20 milioni per la firma del centrocampista turco che, con la maglia del Milan, è spesso protagonista di rapporti d’amore ed odio con la propria tifoseria. Con la giusta offerta, il calciatore può lasciare i rossoneri e sposare il progetto di José Mourinho, rimpiazzando Eriksen promesso sposo dell’Inter.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!