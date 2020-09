Dall’infermeria: sospiro di sollevo per de Vrij e Bastoni. Ultime e tempi di recupero

L’Inter può tirare un sospiro di sollievo. Dopo la doppia brutta notizia degli infortuni di Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni che li hanno portati a dover abbandonare i ritiri delle rispettive nazionali, oggi i due difensori si sono sottoposti ad esami strumentali che hanno escluso serie complicazioni.

Per il centrale olandese, infatti, si tratta di una lieve distorsione alla caviglia, mentre il giovane centrale classe ’99, alla prima chiamata con la nazionale maggiore di Mancini, è stato bloccato da un risentimento muscolare e non sono state evidenziate lesioni. Entrambi, scrive Gazzetta.it, hanno già iniziato la fisioterapia e dovrebbero tornare a completa disposizione in pochi giorni, indicativamente entro la metà della prossima settimana.