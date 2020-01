Dall’Inghilterra: 20 milioni di sterline dall’Inter per l’assalto ad Eriksen

Aumentano i rumors negli ambienti vicini al Tottenham e soprattutto a Christian Eriksen. Come riportato dal The Mirror, il danese sarebbe già pronto per firmare un precontratto, aspettando lo svincolo a parametro zero dagli Spurs in arrivo in estate. Inter e Manchester United pronte ad accaparrarsi il calciatore, anche se da parte della società interista non filtrano novità importanti in merito.

20 milioni di sterline sul piatto da parte della Beneamata per l’assalto a Christian Eriksen. Questi i dettagli rivelati da The Mirror che, però, riporta anche la smentita da parte della società nerazzurra in merito alla trattativa. Situazione evidenziata anche dallo stesso Beppe Marotta che, nel prepartita di Napoli-Inter, ha negato ogni possibile contatto con il Tottenham per il giocatore danese. Si preannuncia un mese di gennaio caldissimo in chiave mercato per la società interista: Eriksen ma anche Vidal per rinforzare la rosa di Conte.

