Dall’Inghilterra – Arsenal, Aubameyang verso l’addio: Berardi il sostituto per i Gunners

Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta è stato chiaro. A fine stagione, nel caso in cui i Gunners non riuscissero a centrare la qualificazione in Champions League – sono ad otto punti dal Chelsea, quarto in classifica – il club dovrà rivedere le sue dinamiche dal punto di vista economico, con diversi campioni destinati all’addio.

Tra questi c’è anche Pierre-Emerick Aubameyang, cercato con insistenza anche dall’Inter che l’ha individuato come possibile sostituto di Lautaro in caso di addio ai nerazzurri. Come riportato da diversi tabloid inglesi, l’Arsenal sarebbe già al lavoro per individuare il possibile sostituto del centravanti del Gabon. I riflettori dei Gunners sarebbero concentrati su Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, che piace e tanto ai dirigenti del club allenato da Arteta. Possibili movimenti di mercato dunque con la Serie A dalla Premier League: tutto, però, dipenderà da Aubameyang.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!