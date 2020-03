Dall’Inghilterra – Arteta allontana Aubameyang dall’Arsenal: “Senza Champions dovremo fare delle scelte”

Rischia grosso l’Arsenal, attualmente decimo in Premier League e staccato di otto punti dalla zona Champions. In caso di mancata qualificazione alla massima competizione europea, i Gunners saranno costretti a rivalutare le proprie strategie, riflettendo sulla posizione di alcuni calciatori già destinati a fare le valigie. Tra questi, mirino puntato soprattutto su Aubameyang, tra gli oggetti del desiderio dell’Inter e già pronto a lasciare la Premier League per sposare il progetto interista o quello del Barcellona, anch’esso in pressing sull’attaccante.

The Sun ha riportato le parole di Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, che sembra avere le idee già chiare in merito al futuro dei Gunners: “L’impatto finanziario è di quelli importanti perché l’Arsenal è un club strutturato per giocare la Champions League. Uno o due anni fuori dalla massima competizione europea si possono sostenere, dopo di essi però è necessario prendere grandi decisioni. Dovremo decidere su giocatori a seconda dello scenario in cui ci troviamo: che sia Champions, Europa o qualsiasi altro. La nostra programmazione è iniziata e ci comporteremo in base a dove ci troveremo a fine stagione”. Queste le parole di Arteta, con Aubameyang praticamente certo dell’addio in caso di mancata qualificazione in Champions del suo Arsenal.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!