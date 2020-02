Dall’Inghilterra – Barcellona, non c’è solo Lautaro nel mirino: piace anche Werner del Lipsia

Non c’è solo la Premier League sulle tracce di Timo Werner. L’attaccante del Lipsia, finito nel mirino dei nerazzurri come possibile sostituto di Lautaro Martinez, sarebbe finito tra i nomi più caldi della lista dei desideri del Barcellona. Il club catalano, che da settimane segue con insistenza il Toro, sarebbe al lavoro per seguire con attenzione le sorti del centravanti tedesco, tra i più chiacchierati del momento a livello europeo.

Come raccontato infatti da The Athletic, i catalani avrebbero già iniziato a corteggiare l’attaccante per assicurarsi la sua firma in vista della prossima estate. Concorrenza difficile però per il club spagnolo, costretto a competere con Liverpool e, a partire dalle ultime ore, anche con il Manchester United che si sarebbe inserito nella trattativa. I nerazzurri monitorano la situazione a distanza, in attesa di conoscere il destino di Lautaro Martinez per poi fiondarsi alla ricerca di un eventuale sostituto. Il Barcellona però non pensa solo al Toro: sguardo fisso su Werner, la stella del Lipsia che ha già incantato tutti.

