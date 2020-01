Dall’Inghilterra: Barcellona pronto all’offerta last minute per Eriksen

L’Inter lavora da settimane alla firma di Christian Eriksen, in uscita dal Tottenham. Il calciatore, in scadenza di contratto a giugno 2020, è ormai ad un passo dalla firma con i nerazzurri che lavorano sugli ultimi bonus in arrivo per gli Spurs. Come riportato da Sky Sports UK però, la Beneamata potrebbe essere costretta a sfidare il Barcellona, vicino ad un nuovo pressing per il centrocampista.

Blaugrana interessati al danese in uscita dagli Spurs, con una possibile offerta in arrivo proprio nel mese di gennaio in casa Tottenham. Mentre Daniel Levy tratta con la Beneamata, il club catalano potrebbe tornare alla carica nelle prossime ore, come riferito dall’emittente solo pochi minuti fa. Nel finale di tappa la corsa per Eriksen rischia di infiammarsi ulteriormente.



