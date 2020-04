Dall’Inghilterra – Champions ed Europa League ad agosto: ecco l’idea dell’UEFA

Non solo tutti i campionati nazionali sono avvolti da un grosso punto interrogativo: anche Champions League ed Europa League sono state sospese a data da destinarsi per il Covid-19. L’UEFA – riporta il Sunday Express – sta facendo delle attente valutazioni per cercare di portare a termine entrambe le competizioni.

L’ultima idea – si legge – sarebbe quella di giocare sia Champions League (arrivata tra ottavi e quarti di finale) sia Europa League (interrotta all’inizio degli ottavi) in piena estate, ovvero ad agosto. Le partite dovrebbero giocarsi in tre settimane, così da permettere la fine entro settembre, deadline obbligatoria: oltre questa data non si giocherà più. Sono tre i format presi in considerazione dall’UEFA per terminare ed assegnare le due coppe più importanti d’Europa:

Una Final Eight in un’unica città: le otto squadre qualificate ai quarti di finale (si giocherebbero prima i restanti ottavi) si sfidano in gare secche. Final Four: sulla falsa riga dell’idea precedente, questa volta accederebbero soltanto le squadre qualificate alle semifinali. Gare uniche: tutti match secchi, dentro o fuori. Sia quarti di finale che semifinale senza andata e ritorno, il tutto in tre settimane.



