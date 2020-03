Dall’Inghilterra – Chelsea e Manchester City pronti a far follie per Lautaro: Guardiola lo vuole per il dopo Aguero

Non ci sarebbero soltanto il Barcellona ed il Real Madrid sulle tracce di Lautaro Martinez. A far la corte all’attaccante argentino ci sarebbero anche squadre inglesi, due in particolare: il Chelsea e il Manchester City.

Secondo quanto riportato dal Daily Star infatti, entrambi i club sarebbero pronti a fare follie per accaparrarsi il talento dell’Inter. In particolare Pep Guardiola, che vede nel Toro il profilo migliore per sostituire al meglio Sergio Aguero. La concorrenza è tanta, e forse la clausola da 111 milioni che pende sulla sua testa potrebbe non bastare per strapparlo dalle mani di Antonio Conte, soprattutto conoscendo il potere d’acquisto di questi club…

