Dall’Inghilterra – Chelsea, la rivoluzione di Lampard: Marcos Alonso ai saluti, convince Giroud

Frank Lampard vuole cambiar faccia al suo Chelsea in vista della prossima stagione. Il tracollo in Champions League accusato contro il Bayern Monaco, protagonista di un netto 3-0 sui Blues, ha convinto il tecnico a riprogrammare la sua squadra in attesa del mercato estivo. Diversi i nomi finiti nella black list dell’allenatore, secondo quanto riportato da The Sun. Tra questi anche il centrocampista della Nazionale Jorginho ed il portiere Kepa, seguito a distanza dall’Inter.

Otto i nomi indicati da Lampard. Oltre ai due già citati, rientrano in lista anche Barkley, Willian – impegnato nelle trattative di rinnovo – e Pedro. Con loro, resta da valutare anche Zouma e la coppia composta da Emerson Palmieri e Marcos Alonso, entrambi lontani dalla permanenza tra i Blues. Lo spagnolo è stato seguito in particolare dai nerazzurri, costretti ad arrendersi alle richieste troppo alte del club inglese. Con la rivoluzione adottata da Lampard e la necessità di liberare il calciatore però, molto potrebbe cambiare già nelle prossime settimane, con Conte che spera ancora di poter contare sull’ex Fiorentina, già indicato come uno dei preferiti per la fascia interista. Non rientra in lista invece Olivier Giroud: l’attaccante, ad un passo dall’Inter lo scorso gennaio, è tornato ad essere decisivo con la maglia del Chelsea e potrebbe addirittura riscrivere le gerarchie di Lampard.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!