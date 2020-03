Dall’Inghilterra – Icardi, voglia disperata di Serie A: l’attaccante non scarta l’ipotesi Inter ma il club fa muro

Il Paris Saint-Germain fino a giugno, poi chissà. Aumentano gli interrogativi relativi al futuro di Mauro Icardi. L’attaccante ancora di proprietà dell’Inter attende di conoscere quello che sarà il suo futuro da calciatore, con il PSG ancora indeciso in termini di riscatto. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il domani del centravanti argentino potrebbe portarlo nuovamente in Italia.

E’ noto ormai da tempo l’interesse mai nascosto della Juventus per l’attaccante: i bianconeri sono alla ricerca di una prima punta che possa svolgere il ruolo di erede di Gonzalo Higuain, considerando anche la situazione legata al futuro di Ronaldo. Una voglia disperata di Serie A per l’attaccante secondo il tabloid inglesi, con la pista nerazzurra che Maurito non avrebbe scartato del tutto. A far saltare il nuovo matrimonio è però la posizione del club interista che ormai non considera più Icardi al centro del suo progetto. Intanto, l’attaccante non sembra convinto dall’idea di restare al PSG: il desiderio più grande è quello di tornare in Italia.

