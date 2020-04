Dall’Inghilterra – Il Liverpool punta Brozovic, l’Inter corre ai ripari: via la clausola dal nuovo contratto

L’Inter lavora per assicurarsi il suo regista del futuro ed il Liverpool, intanto, mette gli occhi su Marcelo Brozovic. Come raccontato infatti dal Mirror, i Reds avrebbero contattato i rappresentanti del croato su indicazioni del tecnico Jurgen Klopp. 2 anni di contratto ancora con i nerazzurri per il calciatore che, intanto, vanta una clausola rescissoria da 60 milioni di euro fissata insieme alla dirigenza della Beneamata.

Protagonista al centro dell’Inter di Antonio Conte e rivitalizzato dalla cura Spalletti, decisivo nel vestirlo con l’abito da regista, Brozovic rappresenta il presente ma anche il futuro dei nerazzurri e difficilmente la società lo lascerà partire. Il club di Viale della Liberazione sta infatti lavorando ad un nuovo contratto che possa perfezionare lo stipendio del croato e blindarlo a Milano senza clausola, per allontanare definitivamente il rischio cessione.

