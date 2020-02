Dall’Inghilterra: il Manchester United accelera per Lautaro, Barcellona bloccato dal FFP

Tornano a farsi sentire le sirene inglesi per Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato infatti da Express.com, l’argentino sarebbe finito nel mirino del Manchester United, pronto a superare il Barcellona nella corsa per il Toro. Le prestazioni stagionali del calciatore, sempre più al centro del progetto di Conte ed in perfetta sintonia con il suo partner d’attacco Lukaku, hanno permesso alla squadra allenata da Solskjaer di scegliere di accelerare per aggiudicarsi la stella che in Nazionale gioca al fianco di Messi.

Il calciatore ha una clausola di 111 milioni che l’Inter può riscuotere soltanto entro i primi 15 giorni del prossimo luglio e, secondo quanto riportato dal tabloid inglese, i catalani sembrerebbero un passo indietro nella corsa al giocatore a causa del FFP. Barcellona costretto a vendere prima di potersi lanciare a caccia di Lautaro Martinez, con il Manchester United pronto dunque all’assalto per il giocatore. Qualcosa di molto vicino ad una pole position in termini economici per i Red Devils che puntano sulla possibilità di poter versare interamente la clausola chiesta dai nerazzurri per assicurarsi il Toro, il più corteggiato d’Europa.

