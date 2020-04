Dall’Inghilterra – Il Newcastle va verso il cambio di proprietà: Lazaro torna in nerazzurro?

Una storica compagine di Premier League si appresta a dare il benvenuto ad un nuovo padrone. Come riportato dal Telegraph, infatti, il Newcastle potrebbe passare a breve nelle mani di Yasir Al-Rumayyan, governatore del Fondo di Investimenti Pubblici arabo. L’acquirente arabo dovrebbe controllare l’80% delle quote, con il restante 20% destinato ad essere spartito tra la società PCP Capital di Amanda Staveley ed i fratelli David e Simon Reuben, che vantano un patrimonio che si aggira attorno ai 18 miliardi di sterline.

Il futuro dei Magpies, però, interessa anche alla società nerazzurra. A gennaio, infatti, è stato trovato un accordo per il passaggio in prestito con diritto di riscatto fissato a 23,5 milioni di euro di Valentino Lazaro. Al momento, l’austriaco non è riuscito a guadagnarsi un posto da titolare, disputando solamente 5 presenze tra campionato ed FA Cup. Che il cambio di proprietà possa spingere Lazaro verso un ritorno in Italia?

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!