Dall’Inghilterra: il Real Madrid vira su Odegaard e l’Inter non molla il colpo Modric

La porta dei nerazzurri nei confronti di Luka Modric potrebbe non essersi chiusa del tutto. Il Real Madrid attualmente viaggia al primo posto della Liga, con il Barcellona sempre pronto a tallonarlo da vicino. Ma nonostante i risultati dei suoi, il centrocampista croato potrebbe salutare i Blancos già nel prossimo giugno al termine di quella che, giorno dopo giorno, sembra sempre di più l’ultima stagione dell’ex Tottenham al Bernabeu.

Secondo quanto riportato da The Sun solo poche ore fa, il Real Madrid avrebbe già trovato il sostituto del centrocampista croato. Si tratterebbe infatti di Martin Odegaard, ex stella dei Blancos girata in prestito prima all’Heerenveen, poi al Vitesse ed attualmente alla Real Sociedad, in Liga. Il giocatore sta trascinando i Baschi in campionato ed ha illuminato anche il match giocato contro l’undici di Zidane tanto da attirare nuovamente le attenzioni della dirigenza, pronta a riportare a casa il classe 1998. Clima di addio invece quello che circonda Luka Modic: l’Inter potrebbe tornare all’assalto, secondo quanto riportato da calciomercato.com, ma occhio anche al pressing dell’Inter di Miami di David Beckham, già interessata al croato per la prossima stagione.

