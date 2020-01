Dall’Inghilterra: Lautaro tra gli obiettivi dello United dopo il no di Haaland

C’è anche quello di Lautaro Martinez tra i nomi dei possibili rinforzi del Manchester United. Il Daily Mirror punta infatti il dito sul prossimo attaccante dei Red Devils e stila una lista con i nuovi obiettivi del club. Il tutto dopo la fine della trattativa per Haaland, l’attaccante del Salisburgo acquistato solo poche ore fa dal Borussia Dortmund. Sfumato il baby centravanti, gli inglesi potrebbero virare su diversi protagonisti, e tra questi spunta anche il Toro.

Situazione difficile quella che riguarda da vicino l’attaccante argentino, inquadrato come possibile nuovo rinforzo del mercato estivo. Il giocatore, riporta il tabloid, ha una clausola di 93,4 milioni di sterline ma il fattore ambientale potrebbe contare ancor di più rispetto alle considerazioni economiche. Il Daily Mirror riferisce infatti che i consigli dei compagni Lukaku e Sanchez, entrambi ex United, potrebbero indirizzare Lautaro Martinez nel respingere ogni forma di corteggiamento viste le recenti esperienze negative. Solo una suggestione quella dei Red Devils per il Toro, inserito tra gli obiettivi insieme ad altri cinque attaccanti: Sancho, Moussa Dembele, Edouard, Werner e Richarlison.

