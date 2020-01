Dall’Inghilterra – L’Inter ha prenotato le visite mediche per Eriksen. E intanto Mou lo convoca per l’FA Cup

Siamo ormai agli sgoccioli della trattativa che porterà Christian Eriksen in nerazzurro. Inter e Tottenham continuano a limare i dettagli, mentre in Inghilterra si parla già di visite mediche prenotate per il giocatore. Secondo quanto riportato dall’Evening Standard, il club nerazzurro avrebbe fissato le visite di routine per lunedì mattina, mentre il giocatore potrebbe essere a Milano già nella giornata di domenica per assistere al match contro il Cagliari.

Nel frattempo però, Mourinho ha deciso di portarlo con sé per il match di FA Cup contro il Southampton, per quella che con quasi assoluta certezza, sarà l’ultima gara in maglia Spurs per il danese.

