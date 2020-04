Dall’Inghilterra – Niente Inter: Sanchez rientra allo United ed il West Ham ci prova

Nessun lieto fine in vista per Alexis Sanchez con la maglia dell’Inter. Come raccontato già da diversi giorni il cileno, dopo la parentesi milanese vissuta in prestito, non verrà acquistato dai nerazzurri a titolo definitivo. Tra i motivi che allontanano la possibilità di investimento della Beneamata ci sarebbero sia il prezzo del cartellino, vicino ai 20 milioni di euro, sia per le cifre relative all’ingaggio, pari a 12 milioni. Dall’Inghilterra raccontano di un possibile futuro in Premier League per il cileno ma lontano dal Manchester United.

The Sun rilancia infatti il retroscena riportato da Sport Witness relativo ad Alexis Sanchez. Il cileno, secondo i tabloid inglesi, sarebbe finito nel mirino del West Ham. Il presidente degli Hammers avrebbe già chiesto informazioni all’agente del calciatore, Fernando Felicevich, in vista di una possibile trattativa. Da non sottovalutare il particolare relativo allo stipendio di Sanchez, considerato ancora fuori budget per il West Ham, pronto all’affondo solo in caso di riduzione del salario. Per l’attaccante dell’Inter, in prestito dallo United, nel futuro prova a farsi largo anche l’ipotesi di un ritorno in Sudamerica. Colo Colo e River Plate studiano le mosse per il colpaccio, in attesa di un’estate davvero rovente per il Niño Maravilla.

