Dall’Inghilterra: scatto dello United per Vidal, in corsa con l’Inter per il cileno

Scatto del Manchester United nella corsa per Arturo Vidal. Stando a quanto riportato da The Sun, i Red Devils avrebbero scelto di virare con decisione verso il centrocampista cileno, obiettivo concreto dei nerazzurri. Il tabloid inglese riferisce le parole del reporter Herman Chanampa che, ai microfoni di DirecTV, ha raccontato dell’accelerata importante del club di Manchester per il cileno.

17 milioni di sterline sul piatto per il centrocampista, secondo Chanampa, per l’emergenza in mezzo al campo della squadra di Solskjaer. Affondo possibile anche grazie agli ottimi rapporti tra l’entourage del giocatore e lo United, già in confidenza per l’affare Sanchez. Un fulmine a ciel sereno che spiazza la società interista, da sempre in pole position per il giocatore. Da oggi i nerazzurri per Arturo Vidal avranno una nuova concorrente: c’è anche il Manchester United sulle tracce del cileno.

